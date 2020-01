E in prognosi riservata un uomo di 58 anni, dipendente di una azienda agricola di Cavareno, in val di Non, è caduto questo pomeriggio da circa tre metri d'altezza, presumibilmente dal tetto della stalla, anche se non c'erano testimoni e l'uomo è stato trovato riverso a terra.

E' stato soccorso dall'elicottero e portato all'ospedale S. Chiara. E' ricoverato in rianimazione

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles per gli accertamenti sulla dinamica dell'infortunio.