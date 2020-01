l Corpo dei Vigili del Fuoco di Taio è intervenuto poco dopo la mezzanotte con la collaborazione dei Corpi di Cles e Tassullo e del Corpo Permanente di Trento per una fuga di ammoniaca presso l’impianto di frigoconservazione di Taio.

La fuoriuscita é stata intercettata in pochi minuti e successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dei locali.



vvff taio 200609501184_n.jpg