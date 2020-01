Arrestato dai carabinieri di Cles un trentanovenne di Trento sorpreso nel tentativo di compiere un furto in un appartamento di Terzolas.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha mandato in frantumi il vetro di una finestra per introdursi nell’abitazione, ma l’atto non è sfuggito ad un vicino di casa che ha immediatamente chiamato il 112. Le immediate indagini hanno consentito ai carabinieri di bloccare il sospetto ladro alla stazione ferroviaria di Terzolas, pochi minuti prima dell’arrivo del treno per Trento. In giornata l’uomo verrà processato con rito direttissimo dal Tribunale di Trento.