AGGIORNAMENTO: l'incidente non è avvenuto per un cedimento della strada, conferma il sindaco Francesco Facinelli. Le condizioni degli occupanti dell'auto non destano preoccupazioni.

Un’auto è precipitata in un torrente a Nanno, in val di Non, lungo la strada che porta alla centrale idroelettrica.



A bordo della vettura c’erano tre persone: una di queste avrebbe riportato ferite più gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, anche due ambulanze e l’elicottero di Trentino Emergenza con l’équipe di rianimazione a bordo.



È successo pochi minuti dopo le 9 di questa mattina. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe caduta per alcuni metri a causa del cedimento della strada, ma l’amministrazione comunale, per ora, non ha confermato questa versione. L’auto potrebbe essere finita fuori strada per colpa del ghiaccio.