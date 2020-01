Grave infortunio sul lavoro a Castefondo, in val di Non: poco dopo le 9 di questa mattina un operaio di una falegnameria è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un pesante pannello che gli è caduto addosso.



Immediato l’allarme al Numero unico per le emergenze. Sul posto sono arrivati un ambulanza e i vigili del fuoco, mentre da Trento si è alzato in volo l’elicottero con a bordo l’équipe di rianimazione.



I soccorritori, con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno prima liberato l’uomo, poi lo hanno stabilizzato e infine trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.



Gli ispettori del lavoro dovranno ora fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.