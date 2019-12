Una chiesa troppo piccola per accogliere tutto il calore della comunità di Tuenno, che quest'oggi si è stretta attorno ai familiari ed alla fidanzata di Andrea Concini. Lo sfortunato ragazzo scomparso pochi giorni fa a causa di un incidente in montagna. Non solamente dalla val di Non ma da tutto il Trentino sono arrivati in tantissimi per dare l'ultimo saluto allo sfortunato ex ciclista, in una celebrazione particolarmente toccante e sentita. Conclusa dalle parole della fidanzata e della famiglia, che oltre a ricordare gli anni trascorsi insieme hanno anche chiesto ad Andrea "di essere ora, dal cielo, la loro guida". La bara è stata portata a spalla dalle guide alpine. E poi sono stati fatti volare in cielo tanti palloncini bianchi. Il colore della purezza, dell'animo degli angeli. Come Andrea.

Il sindaco di Ville D'Anaunia, Francesco Facinelli, ha proclamato il lutto cittadino: «La prematura scomparsa di Andrea Concini sulle montagne che più amava ha profondamente scosso l'intera comunità di Ville d'Anaunia - ricorda il primo cittadino - Preparato, attento, entusiasta, nel corso della sua vita Andrea si è fatto apprezzare dalle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Nel condividere l'immenso dolore di tutta la cittadinanza, ci stringiamo attorno alla mamma Grazia, al papà Agostino, al fratello Luca e alla sorella Sara».



WhatsApp Image 2019-12-31 at 14.00.59.jpeg

Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di Roberto Dallavalle, che si trovava proprio dietro alla vittima: il 29enne di Croviana è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara per ipotermia e per i traumi riportati. Sono invece rimasti incolumi il fratello di quest'ultimo, Luca, campione del mondo di Mtb Orienteering e un quarto amico, Wolfang Hell, ex sciatore alpino italiano e oggi guida alpina di Bolzano.



WhatsApp Image 2019-12-31 at 14.15.02.jpeg

I quattro amici, tutti esperti, domenica stavano salendo con gli sci lungo lo scivolo Massari. Volevano raggiungere la cima e poi scendere con gli sci lungo i ripidi e spettacolari pendii, quando una valanga, staccatasi poco sopra, ha travolto due di loro, trascinandoli a valle, fino alla base del canalone. Un volo di oltre 200 metri, che per Concini si è rivelato purtroppo fatale.



andrea concini 234030796376927_n.jpg

Sulla tragedia, intanto, la procura ha aperto un fascicolo a modello 45, vale a dire il registro degli atti che non costituiscono una notizia di reato. Il procedimento è nelle mani del pubblico ministero Giovanni Benelli, che ha ricevuto la relazione dei carabinieri di Madonna di Campiglio, intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente in montagna e raccogliere la testimonianza di chi è sopravvissuto. Dalle indagini non sono emersi elementi che possano fare ipotizzare responsabilità di terzi: la morte del 28enne sarebbe stata causata da un evento fortuito e non prevedibile. Se non verranno alla luce elementi nuovi, dunque, l'inchiesta sarà archiviata.