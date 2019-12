E' un uomo di 49 anni della Val di Non il ferito che è ricoverato da ieri sera in Alto Adige dopo un gravissimo incidente automobilistico. Lo schianto sabato sera poco prima delle 22 sulla strada del Passo Palade, nei pressi del ristorante Bad Gfrill.

L'uomo, originario dell'Alta Val di Non, ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. I Vigili del fuoco volontari di Narano e Prissiano lo hanno estratto a fatica dalle lamiere.

Dopo il primo soccorso prestato dalla Croce Bianca di Lana, il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Indagano i carabinieri.