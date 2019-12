Allarme, nella tarìda serata di ieri, a Cles, dove una pizzeria è stata devastata da una esplosione (foto di Mattia Cavallar).

Secondo le prime informazioni, ad innescare l'esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas o un cortocircuito dell'impianto elettrico.

L'allarme è scattato poco dopo le 22, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e un ambulanza. Ci sarebbe un solo ferito, trasportato al pronto soccorso.

L'esplosione è avvenuta alla pizzeria PizzaAP di via Marconi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per riportare il locale e l'edificio in sicurezza. La strada è stata immediatamente chiusa, sbarrando gli accessi anche ai numerosi curiosi accorsi.

Notizia in aggiornamento.