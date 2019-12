La multinazionale tedesca Aldi, attiva nel settore della grande distribuzione, apre a Cles e oggi inaugura un nuovo punto vendita in via Trento 105.



Con 10 nuovi collaboratori, il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 18. Si estende su una superficie di vendita di oltre 700 m2 e ospita un parcheggio gratuito di 51 posti auto a disposizione dei clienti.

Strutturato su due piani, il nuovo punto vendita contribuisce a riqualificare l’area in cui sorge, grazie alla piantumazione di una sequoia.



L’offerta Aldi è incentrata su una selezione virtuosa dell’assortimento per far vivere al cliente un’esperienza di acquisto semplice e intuitiva. Qualità, convenienza e freschezza sono al centro della proposta del brand con circa 120 referenze tra frutta e verdura, l’85% di linee a marchio proprio e un assortimento alimentare composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani.



Proprio in merito alla convenienza, secondo l’indagine di Altroconsumo pubblicata sul mensile Inchieste di ottobre 2019, per il secondo anno consecutivo i negozi Aldi hanno scalato la classifica spesa con prodotti più economici, arrivando al primo posto.



Da Aldi, il primo spazio che accoglie i clienti è l’ampio reparto ortofrutta, ispirato ai mercati rionali. La tradizione culinaria italiana è valorizzata anche dal Banco dei Sapori, dedicato alla gastronomia delle tipicità regionali, e dall’accogliente vinoteca che offre una selezione accurata di vini di qualità.



Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta alla zona dei prodotti da forno Pan del Dì dove i clienti possono trovare un assortimento fragrante e appena sfornato. Negli store Aldi è possibile coniugare una spesa veloce con una pausa durante gli acquisti grazie al corner Caffè al Dì.



Un ampio spazio del negozio è riservato alle promozioni: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, Aldi propone una variegata offerta di articoli sempre nuovi a prezzi imperdibili. In occasione dell’apertura, da giovedì 19 dicembre si possono trovare offerte in sottocosto.

Con l’apertura di Cles, che avviene in contemporanea a quella di Trecate, Aldi raggiunge quota 78 punti vendita in sei regioni del Nord Italia, 7 dei quali si trovano in Trentino Alto Adige dove il totale dei collaboratori ha raggiunto 96 occupati.