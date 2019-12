Attimi di paura questa mattina al distributore sulla retta di Taio in Val di Non: un camper a GPL che stava facendo rifornimento alla pompa di gas naturale, ha iniziatoa perdere GPL. In breve, sotto al mezzo si è formata una pozza di liquido infiammabile che poteva far saltare tutto l'impianto.

Tempestivamente sono giunti sul posti i pompieri del Corpo dei Vigil idel Fuoco Volontari di Taio, che hanno isolato la stazione di servizio. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza della zona, con il supporto del Corpo Permanente di Trento, si è provveduto a vuotare il serbatoio e scongiurare ulteriori pericoli.