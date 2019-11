Strada bloccata a Vermiglio con il traffico paralizzato causa mezzi pesanti che non riescono a muoversi.

C'è il divieto di transito per i mezzi pesanti ma nessuno ha fermato i camion a Fucine e così si è creata una lunga colonna di auto in mezzo al paese mentre i camion non riescono a ripartire a causa della neve.

(FOTO ISIDORO BERTOLINI)