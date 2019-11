Stava lavorando in un pozzetto quando è stato colpito in testa dal coperchio del tombino urtato da un’auto in transito.

È accaduto a Spormaggiore in via Fontanelle. Dai primi rilievi sembra che l’uomo, un 31 anni, fosse sceso nel pozzetto per chiudere delle valvole dell’acqua. La sua “colpa” è di non aver segnalato il lavoro e di non aver posizionato alcun cartello per avvisare gli automobilisti in transito. Uno di loro non si è accorto del pozzetto aperto, ha urtato con la gomme il coperchio del tombino sollevato e questo ha poi colpito l’uomo. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine l’ambulanza, l’auto medica e i vigili del fuoco.

Poi, vista la gravità della situazione, è stato chiesto il supporto dell’equipe con il medico rianimatore che è sul posto con l’elicottero. Il ferito è sempre stato cosciente ma il trauma cranico che ha riportato è stato giudicato serie ed è stato trasportato al S. Chiara in codice rosso. Secondo i primi accertamenti l’uomo non è dovrebbe essere in pericolo di vita.