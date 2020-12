Di regln boma mocht nåstian, bia ma mage ummar gian, di schual un natürlich bia zo macha in tupfar, benn ma mocht stian inngespèrrt. Aftz allz ditza un åndarz o rispundarnda di ågestèllte von grümma nummar 800 867 388 boda iz bidar khent augelekk von earst von kristmånat vort, nå bazzaz iz khent gevorst vo mearare saitn in disa emerdjéntz zait. Dar grümma nummar boma nicht mocht zaln – augehaltet von zivìl Schütz durch dar uantze emerdjentz Zentràl azpe ’z iz sa gest in da earst zait vodar pandemì – rispundart alln in vorsch von pürgar vo di achte mòrgas sin di sèkse abas von menta affon vraita un vo di achte sin di zboa in tages di såntzta. Azma hatt sintome boda mögatn soin von Covid-19 iz hèrta pezzar höarn pellar soin dokhtur odar in dokhtur von soin khindarn; dar nummar 112 (ummaz-ummaz-zboa) geat ågerüaft lai azmasan hatt an groazan noat un nèt lai zo bizzasan eppaz mearar.

Dar grümma nummar 800 867 388 iz khent augelekk da earst bòtta in månat von hornung zo rispundra alln in vorsch zo bizzasan eppaz mearar afte pandemì, boda soin khent von pürgar un iz khent augespèrrt in höbiat balda di pandemì hatt någètt un di vorsch soin khent z’soina vil mindar. Balma sait gekheart afte arbat un ka schual, zo vorsa von Elastibus un zo stiana nå in sèlln boda soin gekheart bidrùmm von auzlånt izta anvétze khent augelekk dar grümma nummar 800 390 270. In dise lestn bochan disar nummar hatt rispundart übar bazta ågeat in tupfar un bia ma mocht stian inngespèrrt. Est alle dise vorsch bartn gian affon nummar 800 867 388.

Bar gedenkhan ke afte websait vodar provintzial Gebitkrånkhhait venntma hèrta a sektziong pitt alln in risposte in vorsch boda kemmen gemacht daz mearaste, afte pandemì, tupfar, bia z’stiana inngespèrrt (https://www.apss.tn.it/faq-coronavirus), anvétze affon portàl von Press Åmt vodar Autonome Provìntz vo Tria izta a sektziong augelekk apòsta vor di pandemì vo kronvirus pitt alln in natzionalegen un provintzialegen provediméntn, un baz zo tüana un alle di protokòlle.

(https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni).

