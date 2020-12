’Z soinda khent gètt di viar quartìarn Itea in famildje boda håm detzidar zo “bèksla lem” un soinen vürgelekk zo khemma z’stiana atz Lusérn pinn prodjèkt Coliving. Di quartìarn, vo Itea spa, soin khent zuargètt in naüng djungen pürgar von Kamòu vo Lusérn åna z’zala zis vor viar djar.

Dar prodjèkt gebortet drinn in famildja Distrikt vodar Zimbar Hoachebene bill gelången azta di lentar von pèrng nèt learnse un zo geba mearar vèrt in öffentleschen quartìarn bodada sa soin. Zo geba in bolkhent in naüng pürgar vo Lusérn soinda gest dar provintziàl Asesór vor di gesunthait, di sotziàl politeke, vor di bohintarhait un vor di famildja Stefania Segnana, dar Vorsitzar vo Itea Salvatore Ghirardini, dar Pürgarmaistar vo Lusérn Gianni Nicolussi Zaiga, di Komisardja von Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene Nicoletta Carbonari, di vortretar vodar stiftung Franco Demarchi un von Åmt vor di Famildja un von Dianst vor di Politeke vor di haüsar vodar Provìntz.

Vo haüt vort Lusérn mage zeln zbisnen soin pürgar viar naüge famildje boda håm ågenump zo bèksla lem nå in prodjèkt Coliving boda iz khent augelekk von Famildja Distrikt von Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene, boda iz gelånk aft disan bichtege zil ankunto dar arbat vo mearare partner azpe dar asesoràtt vor di gesunthait, di sotziàl politeke, vor di bohitarhait, un vor di famildja, ’z provintziàl Åmt vor di famildja, Itea spa, dar Kamou vo Lusérn, dar Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene, un di Stiftung Demarchi.

“I billaz khön alla moi sodisfatziong zo haba gètt ünsar hånt zo riva atz disan bichtegen zil vor Lusérn – asó hatta khött grüazante dar Vorsitzar vo Itea Spa Salvatore Ghirardini offetüanante in trèff zo geba di slüzzndar von quartìarn in viar famildje boda bartn khemmen zo leba da – nemmante toal disan prodjèkt, bodaz hatt gesek arbatn alle pittnåndar vor an uantzegen zil, ünsarne haüsar soin khent zo varlera daz dupplte: soinz khent a huam vor dise djunge famildje boda voll lust un koradjo håm detziadart zo machanen a lem aft dise schümman pèrng un, in da gelaichege zait bartnsa prengen in dise lentar vodar Hoachebene, boda ristcharn zo stiana ler, a naügez lem gåntz bichte zo giana vür vor alle”.

Disar iz a naügar sperimentàl prodjèkt starch geböllt vodar Autonome Provìntz vo Tria azpe da hatt khött di provintziàl asesoren Stefania Segnana: “Disar pilòt prodjèkt, boda hatt gevorst a groaza arbat alln genoatn, iz khent vürgetrakk pinn bichtege zil azta di lentar in Trentino nèt learnse, machante sachandarn boda leng panåndar abitàrn un gem mearar vèrt in öffentleschen haüsar boda niamat ånimp, gebante in da gelaichege zait in djungen famildje – azpe dise bobar ånemmen haüt in da ünsar Provìntz – daz peste boz gitt zo magase machan autonome un helvan in lentar vo pèrge auzzomachase un zo giana vürsnen. I bill khön vorgèllz Gott nèt lai in viar famildje ma alln in lusérnar boda ånemmen aftz soi earde dise laüt. I pin sichar ke Kusérn bart soin guat zo helva dise naüng pürgar zo höarase dahuam un zo nemma toal in lem von lånt”.

Di naüng lusérnar famildje khemmen vo mearare belese stattn un soin khent zornìrt durch an båndo boda iz khent augelekk von Toalkamou, nemmante di slüzzlndar dise famildje soin gerìft zo lega au soin entruam: lem in a gåntz schümmana naturàl kornìs pittnar lången stòrdja hintar in rukkn (’z iz da lest insel boma no dar 90% von laüt redet di zimbarzung) bo åzoheva a naügez lem. Di quartìarn soin vo Itea un soin khent vorzist åna z’zala zis vor viar djar, verte dise viar djar di famildje mang machan an kontràtt, hèrta pitt Itea, asó azpe da auzmacht ’z provintziàl gesetz.

Dise djunge famildje, alle pinn khindar khlumma, soin boroatet zo legase in spil un bartn åhevan drinnzomachase in lånt vo Lusérn. Ma macht mechan ke Lusérn iz a Kamou zertifikàrt "Family in Trentino" un drinn in kamòu plån vor di politike vor di famildje, disar prodjèkt, dise famildje bartn sichar soin bichte zo haba a lånt hèrta sterchar un gepuntet boda di laüt helvanen ummaz pinn åndar.

Übarsetzt von Schaltarle vor di zung von Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene

(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri)