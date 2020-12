Va de 24 van òlderhaileng ber as ist krònk va Covid-19, mu' vourmerken der tampon va tsunthait derekt en Cup online. Ber as ist krònk (pet peada de schòrt tamponen) bart kriang, zòmm petn zertifikat za plaim innsperrt hoa’m, an numer ont petn doi kònnt men vourmerken der tampon va tsunthait derekt en CUP online. S doi bart kemmen gatu' ver òlla de lait as sai' krònk no en de 23 van òlderhaileng. Ver za hom der zertifikat ver za plaim innsperrt hoa’m ont der numer ver za vourmerken se, ist ganua gea' asn TreC ont FasTrec (https://trec.trentinosalute.net/home) oder as de App TreC_FSE en to no as men boast za sai' krònk.

Der numer ver za vourmerken se ist lai oa'n ont lòk vourmerken der tampon nèt vour as s sai' verpai zeichen to van tampon va krònket; petn glaiche numer bart men meing vourmerken, benn der earste tampon ist nou va krònket, gor der zboate tampon benn as s sai' verpai 15 ta.

Petn numer bart men meing vourmerken der tampon va tsunthait en Cup online (https://cup.apss.tn.it) oder petn TreC (https://trec.trentinosalute.net/home) ont petn TreC_FSE, bou men kònnt tschèrln en beil drive through gea'.

Ber denken as de krònken lait va Covid-19, kemmen galeik ausanònder van lait ver 21 ta va benn as ist kemmen gamòcht der tampon. S kimmp gamòcht mòchen an tampon benn as s sai' verpai de 10 ta oder de 15 ta van earste test: benn oa'n van zboa tamponen sok as men ist tsunt, miast men nea’mer plaim ausanònder van lait. Benn de zboa tamponen sai' peada va krònket, benn as s sai' verpai 21 ta (va benn as ist kemmen gamòcht der earste tampon) miast men nea’mer plaim ausanònder van lait gor a'ne za mòchen òndra test (s oa’zege ist as men se nea’mer krònk hearn miast van a boch).

Der zertifikat za plaim innsperrt en haus kimmp zòmmgaleik en refert va krònket no de 12 van òlderhaileng. Ber as hòt gahòt der refert pahenner bart miasn bòrtn as de zentral telefoniart ver en zertifikat ver za plaim innsperrt en haus ont ver za vourmerken der tampon va tsunthait.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)