Kronvirus: di naüng maz in Trentino

Birthaüsar offe sin di achte abas un ristorént offe sin di zene un schülar un studjént ka schual. Dise di bichtegarstn diferentz pinn lest dekrèt von Rat Vorsitzar übar dar pandemì, inngevüart in Trentino pinn vorschrif untarschribet haüt von vorsitzar vodar Provìntz Maurizio Fugatti. Ma makse nèt vennen in di öffentleschen plètz in mearar baz sèks laüt auz baz az soin mittlebar un di sunta stianda gespèrrt di geschèft. Vor bazta ågeat di skilage saitma nå ‘zarbata aftnan protokòll zo magase offetüam. Ma vorst in laüt boda håm mearar baz 70 djar zo stiana a pizzle ar a bege. “Daz sèll boda iz khent auzgemacht åndarst baz dar DPCM bobar håm detzidart haüt, habarz detzidart haltante kunt bia bar soin gelekk est in Trentino – dise soinz di börtar von vorsitzar vodar Provìntz – bar håm herta gehaltet kunt vodar gesunthait von laüt ma darzuar aftz bia ma mage auzhaltn allz ditza. Bar vorsan alln übarhaup in djungen, zo maga vürgian zo giana ka schual o, zo stiana nå alln in regln, zo stiana bait ummaz von åndar un auzolega di halbmask un nèt zo legase ummaz obar daz åndar azpe baispil balma paitet in schualbus. Bar mang nèt bizzan bida dar Governo bart ånemmen ünsar vorschrif, ma bar hoffan ke, segante bazta khütt dar governatìf dekrèt un daz sèll bobar seng haüt in Trentino dise regln sain nèt abegestritet.

Dise di maz ågenump in Trentino.

MA MAGE NÈT VENNENSE UN INNTRETN

In alle di öffentleschen plètz, auz baz sèmm bodada sa soin soine protokòlln, makmase nèt vennen pittnåndar in mearar baz sèks laüt, auz azza soin mittlebar.

Lai untar di vairta von toatn in di tang von 1 un 2 von bintmånat 2020 khinta zuargètt zo vennase in mearar baz sèks laüt afte vraithöf, zo maga nemmen toal in traditzionàln relidjos funtziongen, hèrta haltante kunt von regln zo vorhüatase von Covid.

Ma mage nèt machan protschesiùn.

Ma mage nèt inntretn in di krånkhhaüsar un in rasthaüsar vor di altn zo venna vraütn odar tschelln rikoveràrt, auz baz in kaso azta ditza khemm zuargètt von vüarar vodar struktùr.

’Z stianda vest alle di sèlln sachandar boda khemmen getånt in di zentrum vor di altn un in alle di åndarn plètz asó (di universitét vor di eltarn o) boda soin guat lai zo vortraibanen di zait un soin nèt noatn öffentleschen dianst.

BIRTHAÜSAR, RISTORÉNT, GESCHÈFT

Di birthaüsar, di konditorai un di aiskafè mang offestian lai vo 5.00 sin di 20.00.

Di ristorént mang offestian vo di 5.00 sin di 22.00.

Ma mage stian gesotzt zo tisch nicht mearar baz in viarn, auz baz azza soin alle mittlebar.

In di hotèln makma gian vür zo geba z’èzza åna zo halta kunt vodar ur.

Nemmen ’z geèzza zo traganen nå dahuam khint zuargètt sin mittanacht, ma maz però nèt èzzan sèmm odar in di nempe.

GESCHÈFT

Ma mocht, in alle di öffentleschen lokél un darzuar in alle di geschèft auzhengen an kartèll boda drauizgeschribet biavl laüt daz mearaste mang stian in sèll lokal pittnåndar.

Zo vorhüatase di geschèft stian gespèrrt di sunta, auz baz farmacie, parafarmacie, djornél un tabakìn.

SCHUAL

Ma geat vür zo halta di khindar un di studjént ka schual in di khindargért, in di untarschualn un in di obarschualn.

’Z iz möglich in di obarschualn, azta khemmat z’soina mångl, azta khemm vürgetrakk mearar di schual vo baitom.

Di musìk schualn inngeschribet in provintziàl Register mang gian vür zo lirna, hèrta haltante kunt von regln boda sa soin khent gètt.

REGLN AFTE QUARANTENA

In di khindargért un in di untarschualn da gåntz klasse khint gelekk in quarantena azta hettatn z’soina zboa positive.

In di obarschualn da gåntz klasse khint gelekk in quarantena azta hettat z’soina an uantzegez positìf.

ÖFFENTLESCHE TRASPÒRTE

’Z khemmenda augelekk mearare öffentlesche korìarn boda gian auz vodar statt zo riva zo magase auvülln daz mearaste lai vor in 65%.

’Z khemmenda augelekk mearare trène, übarhaup zbisnen Tria un Rovrait pinn zil zo riva auzovüllase daz mearaste lai vor in 70%.

’Z bartnda soin mearare schualbus in di stattn in di urn boda soin mearar studjént.

BÅNDE, KÒRE, FIARE UN TAGUNG

’Z khinta augehaltet allz bazta ågeat in kòre un in musìk bånde boda khint gemacht innbene.

’Z khinten zuargètt zo maga machan soine sachandar auzbene, hèrta stianante bait vort ummaz von åndar daz mindarste zboa mètre.

’Z khemmenda augehaltet fiare un sagre, auz baz di sèlln natzionàlege un internatzionàlege.

Di tipesche markèttla mang khemmen gemacht, ma hèrta haltante kunt von protokòlln kontra in Covid19.

Ma geat vür nèt zo maga machan konvenje, tagung un åndarz asó baz, auz baz di sèlln bodase haltn vo baitom.

KULTUR ARBAT UN SPÒRT

’Z khemmenda augehaltet alle di schauspil vor di laüt in di teatre, in di kontzèrt sale, in di cinema, un aftz alle di åndarn saitn auzbene o.

Di musee un di åndarn kulturàl institütt stian offe haltante kunt von platz bodada iz, vo bia ‘z soinda di lokél, un vo biavl laüt ‘z gianda hintar un vür.

’Z khemmenda gespèrrt di sbimmbad, di bolzentrum, di tèrme un di palestre, auz baz di sèlln boda soin in di schualn un di sèlln boda servìrn vor di krånkhan laüt.

Vor bazta ågeat in spòrt mangda vürgian lai di profesionìst kampionètt un di sèlln dilettantistege natzionalegen un internatzionalegen.

SKILAGE

Ma sait drumauz nidarzolega an sicharn protokòll zo magase offetüan.

MA VORST:

In laüt boda håm mearar baz 70 djar nèt zo bokhenna åndre laüt auz baz di mittlebar un di sèlln boden nåstian.

Nèt zo lazza inngian in haus åndre laüt auz baz di mittlebar azta nèt iz groazar noat.

Zo macha destrar di arbat vo baitom, sèmm boz iz möglich, saiz in di öffentleschen emtar saiz in di privètt emtar bodada soin in Provìntz.

Z’sega daz mindarste laüt boma mage un ummarzogiana daz mindarste boz gitt.

In studjént un in pendl arbatar boda mochan gian auz von soin kamou vorstma zo macha lai in bege huam-schual/universitét odar huam – arbat.

Da gekhluppet dar naüge vorschrif un di slides boda khön khurtz

Übarsetzt von Schaltarle vor di zung von Toalkamou vodar Zimbar Hoachebene

(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri)