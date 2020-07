Il consiglio comunale di Sant’Orsola Terme, convocato in videoconferenza dal sindaco Ivano Fontanari, ha approvato all’unanimità il rendiconto della gestione del Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune, relativo all’esercizio 2019. Il bilancio consuntivo ha chiuso con un avanzo di amministrazione di 27.887,32 euro, presentando entrate in conto competenza per 35 mila e 320,68 euro ed uscite per 33 mila e 414,56 euro.

Il consigliere Loris Marchel ha preso la parola sull’importante intervento dei vigili del fuoco di alcuni giorni fa, ponendo l’accento in modo particolare sul recupero del cippato del camion uscito dalla carreggiata. Cippato che è stato recuperato e donato al Comune per cui Marchel ha chiesto se si può alleggerire la quota relativa al pagamento del riscaldamento della caserma dei pompieri.

Il sindaco Ivano Fontanari ha risposto affermativamente: «Avevamo già pensato ad un sostegno ma va detto che se come amministrazione in conto capitale abbiamo fatto il massimo di ciò che potevamo fare, sulle spese ordinarie dobbiamo invece fare una verifica perché ci sono delle difficoltà». Pronta la proposta del consigliere Alex Beber: «Se ci sono problemi di bilancio e senza movimentare soldi, basterebbe prevedere uno sconto sul pagamento del riscaldamento».

Il sindaco ha ribadito il suo impegno in tal senso: «E’ vero che abbiamo ricevuto una partita di cippato gratis e quindi potremmo scorporare la relativa spesa di riscaldamento. L’idea di intervenire a sostegno c’è ma dobbiamo verificare anche con la ragioneria in quale modo». Sempre all’unanimità, è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione dei pompieri per l’anno 2020: uno storno di 3.769,30 euro per spese di vestiario ed equipaggiamento del Corpo.