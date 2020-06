Da poche settimane è iniziato in Valle dei Mòcheni il progetto “P4P - Progettazione Partecipata per il Bene Comune”. Il progetto è promosso dalla Fondazione Caritro e vede il coinvolgimento di una ricca rosa di attori: i Comuni di Fierozzo - Gamoa’ va Vlarotz, Frassilongo - Gamoa’ va Garait, Palù del Fersina - Gamoa’ va Palai en Bersntol e Sant’Orsola Terme, l’Istituto di Cultura Mòchena, il consorzio delle ProLoco per il turismo, l’associazione P.I.R.L.O. en Bersntol (Piccole Imprese Rurali Lavorano per l’Ospite), Slowfood, e-Tour e l’Università di Trento.



Obiettivo del progetto è rafforzare l’offerta turistica della Valle attraverso un processo di progettazione partecipata includendo i cittadini, le istituzioni locali e gli ospiti stessi. In quanto esperti del proprio territorio i cittadini possono diventarne ambasciatori, migliorando da un lato l’ospitalità verso il turista e dall’altro l’informazione dell’offerta della Valle per loro stessi.



Al momento il progetto si propone di coinvolgere la comunità e le istituzioni locali per ripensare cosa significhi fare turismo ai tempi del Covid-19, e dall’altro sviluppare insieme strumenti di comunità (digitali e non) che facciano fronte al distanziamento sociale imposto dall’emergenza che stiamo vivendo.

Così in queste settimane il progetto muove i primi passi proprio con i cittadini, con la creazione di una pubblicazione periodica, dove i residenti possono raccontare la propria Valle e tenersi informati a vicenda.



Questa pubblicazione non ha ancora un nome, ed è per questo che negli ultimi giorni sono stati affissi dei manifesti nei quattro Comuni. I manifesti invitano la cittadinanza a inviare suggerimenti per il nome della futura pubblicazione tramite il sito del progetto (p4p.disi.unitn.it), la pagina Facebook (fb.me/progettoP4P), un sms/whatsapp al 3355449166 o un biglietto nelle scatole disposte nelle sedi dei Comuni, nelle Famiglie Cooperative, nei negozi alimentari e nella Farmacia di Sant’Orsola.

Linda Tonolli