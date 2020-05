In questi giorni, tradizionalmente, prendeva avvio la stagione estiva nei nostri musei. Si riaprivano porte e finestre, si rinnovava l’allestimento, le guide iniziavano ad accogliere le prime scolaresche, felici di poter godere di qualche ora all’aperto, e come ogni anno la nostra comunità si apriva ai visitatori e all’estate che pian piano stava arrivando.



Abbiamo deciso di non interrompere questa tradizione anche se quest’anno possiamo proporla solamente in un modo diverso. La cosiddetta Fase 2 è appena iniziata e molte cose sono ancora da definire. Ma cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e usiamo queste nuove tecnologie per un viaggio almeno virtuale nella nostra amata Valle. Se quest’emergenza ci impedisce, almeno per ora, di spostarci fisicamente, di godere della reciproca compagnia, di trascorrere una giornata insieme, non ci rende impossibile incontrarci almeno sul web e raccontarvi un po’ di quel che siamo. A voi che magari siete nati in Valle e per i più svariati motivi avete dovuto lasciarla, a voi che passavate qui le vostre vacanze, a voi che siete appassionati delle nostre montagne e anche a voi che, magari, non ci conoscete per niente….



Il Bersntoler Kulturinstitut, anima culturale della nostra comunità, ha da poco rinnovato interamente il proprio sito internet che ci offre una panoramica molto interessante sulla nostra comunità. Sono tante le risorse che vi offriamo e che, ne siamo sicuri, apprezzerete e condividerete.



Molte di queste riguardano la nostra lingua e possiamo accedervi principalmente dalla pagina “Risorse” del sito www.bersnto.it. Qui troviamo veramente tanti strumenti, per i più piccoli e anche per gli adulti, per chi la lingua la conosce, per chi vorrebbe impararla e per chi vi si accosta per la prima volta.



La Mediateca è un’interessantissima piattaforma web che consente di accedere ad una vasta gamma di prodotti editoriali e materiali didattici utili alla conoscenza e alla diffusione della lingua mòchena, realizzati dall’Istituto culturale mòcheno, dalla Scuola primaria di Fierozzo/Vlarotz e dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Dal punto di vista dell’informazione, vi troviamo gran parte dell’informazione in lingua mòchena: “Sim to en Bersntol”, le pagine “Liaba lait”, la rivista dell’Istituto “Lem” e altro ancora. Tra le risorse che troviamo qui penso che i “Piacher as kontarn”, i libri parlanti, siano uno strumento di conoscenza oltre che interessante anche molto piacevole. E ci sono anche molti filmati che presentano tanti temi e momenti cari alla nostra comunità e tante bellissime poesie e storie da leggere, raccontate in questi anni dai partecipanti al concorso “Schrift”. Tutto naturalmente in lingua mòchena e visualizzabile e scaricabile liberamente. Vi è anche una sezione dedicata a contributi audio, sia di tipo tecnico – lezioni ed esercizi per chi vuole imparare la lingua – che riguardanti la vita quotidiana. Infine, la sezione “Per i più piccoli” è dedicata a pubblicazioni e giochi con contenuti in lingua mòchena.



E per finire l’ultima iniziativa del Bersntoler Kulturinstitut che prenderà il via proprio in questi giorni. A cadenza settimanale sulla pagina Facebook verranno pubblicati Kloa’na kinstler as bernstolerisch, un indovinello alla cui soluzione tutti voi siete invitati a partecipare. Tanti saranno i temi affrontati: parole nuove, i musei, la cultura, la toponomastica. Tutto ruota intorno al tema della lingua ed è un modo nuovo per portare avanti quel dialogo tra Istituto e utenti che è sempre stata uno dei punti cardine dell’attività dell’ente.



Come dicevamo di questi contributi sono accessibili e scaricabili liberamente. Si tratta di una risorsa preziosa e rara che volentieri condividiamo. Un modo per essere più vicini, seppur virtualmente, in attesa di poterci incontrare e condividere di nuovo idee e progetti ed esperienze e certi che, dopo che quest’ultimo periodo ha cambiato radicalmente le nostre vite, apprezzeremo ancora di più il poter stare insieme.

Lorenza Groff