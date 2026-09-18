SAN MICHELE ALL’ADIGE. Combattere gli insetti alieni utilizzando i loro nemici naturali, proteggendo le colture e riducendo contemporaneamente il ricorso ai prodotti fitosanitari. È una delle strade indicate dagli 80 ricercatori ed esperti internazionali che si sono confrontati per quattro giorni alla Fondazione Edmund Mach nell’ambito del congresso scientifico BREBCA, dedicato alla difesa biologica e integrata.

Il tema riguarda direttamente anche l’agricoltura trentina. La FEM è infatti impegnata da anni contro cimice asiatica e Drosophila suzukii, due specie invasive che possono provocare danni rilevanti alle coltivazioni. La strategia passa dall’individuazione e dall’allevamento dei loro antagonisti naturali fino al rilascio sul territorio e al successivo monitoraggio dei risultati.

«Le specie invasive rappresentano una sfida che non può essere affrontata entro i confini di un singolo territorio o Paese», ha sottolineato Damiano Gianelle, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione. Fondamentale, secondo Gianelle, è rafforzare la collaborazione internazionale, non soltanto per contrastare le invasioni già presenti, ma anche per individuare in anticipo nuove minacce e preparare le possibili strategie di risposta. Chiara Pelloso, dell’Ufficio fitosanitario provinciale, ha invece evidenziato l’importanza della collaborazione tra Provincia e Fondazione Mach per unire prevenzione, monitoraggio e controllo biologico.

Il congresso è stato anche l’occasione per premiare Claudio Ioriatti, ex ricercatore della FEM, per il contributo dato alla ricerca e alla comunità scientifica internazionale. Ioriatti è stato per anni una delle figure di riferimento nello studio della difesa sostenibile di frutteti e vigneti, lavorando in particolare sul controllo biologico, sui semiochimici e sulla gestione integrata degli organismi nocivi.