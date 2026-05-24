Malore sulla ferrata Val del Rì: donna recuperata e portata al Santa Chiara

MEZZOLOMBARDO. Un'escursionista italiana del 1962 è stata soccorsa questa mattina lungo la ferrata Val del Rì, sopra Mezzolombardo, dopo aver accusato un presunto malore durante la progressione sul percorso attrezzato. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30.

La Centrale unica di emergenza ha attivato la stazione Rotaliana – Bassa Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, inviando sul posto una squadra composta da sei operatori.

L'intervento si è concentrato all'altezza del secondo ponte tibetano, all'interno della forra attraversata dalla via ferrata. I soccorritori hanno raggiunto la donna via terra e l'hanno quindi calata per circa 15 metri fino alla base della forra, dove ha ricevuto le prime cure dal personale sanitario.

Successivamente l'escursionista è stata accompagnata lungo il corso d'acqua fino a una zona più aperta, che ha consentito le operazioni di recupero con l'elicottero. La donna è stata verricellata e trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'elicottero è atterrato alla piazzola dei Vigili del fuoco di Mezzolombardo, che hanno fornito supporto alle operazioni. L'intervento si è concluso attorno alle 12 con il rientro delle squadre.