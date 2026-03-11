Mezzocorona, quasi 2 chili di hashish in auto: arrestato 21enne

MEZZOCORONA. Un controllo stradale nella Piana Rotaliana si trasforma in un arresto per droga. I carabinieri della Compagnia di Trento, impegnati in un servizio coordinato disposto dal Comando provinciale per prevenire furti e spaccio, hanno sequestrato quasi due chilogrammi di hashish e arrestato un giovane conducente fermato nel territorio comunale di Mezzocorona.

Nel pomeriggio di lunedì i militari della Stazione di Lavis, durante un controllo alla circolazione, hanno notato un’auto che alla vista della pattuglia ha cambiato improvvisamente direzione, entrando in un parcheggio privato. La manovra ha insospettito i militari che hanno raggiunto il veicolo e avviato gli accertamenti. Il comportamento agitato del conducente e il forte odore proveniente dall’abitacolo, riconducibile all’hashish, hanno spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione d’iniziativa.

L’ispezione dell’auto ha permesso di rinvenire, nascosti sotto i sedili anteriori, trentotto panetti e involucri di hashish per un peso complessivo di circa 1,9 chilogrammi. All’interno del veicolo sono stati inoltre trovati 695 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle verifiche il conducente, un cittadino pakistano di 21 anni residente in Trentino e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato condotto alla casa circondariale di Spini di Gardolo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata sarà ora inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Bolzano per gli esami di rito. Per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.