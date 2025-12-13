Vino, nel 2025 fatturato a 213 milioni di euro per il gruppo Mezzacorona

MEZZOCORONA. Nel 2025 il Gruppo Mezzacorona ha aumentato il fatturato a 213.030.118 di euro rispetto ai 212.347.041 del 2024 (+0,32%), con l'utile netto che raggiunge 1.741.670 euro. Il valore del conferimento supera i 62 milioni di euro ed il patrimonio netto è oltre 100 milioni di euro. I dati del bilancio chiuso a luglio sono stati ribaditi nel corso dell'assemblea generale dei soci di oggi, la 121/a nella storia del Gruppo.



Il presidente, Luca Rigotti, ha voluto ringraziare soci e collaboratori per il loro impegno e senso di responsabilità verso l'azienda in un periodo così complicato a livello geopolitico ed economico, che sta mettendo in difficoltà anche il settore vitivinicolo.



Timori certamente fondati dal momento che il Gruppo, che conta su circa 500 collaboratori, deve all'export oltre l'80% delle vendite: Mezzacorona esporta infatti in 75 Paesi del mondo con una forte presenza negli Stati Uniti, il mercato più importante e strategico per il Gruppo, dove opera da più di trent'anni con la controllata Prestige Wine Imports Corp., e in Germania, tramite la controllata Bavaria WeinImport GmbH. Seguono Olanda, Scandinavia, Regno Unito, Canada, Belgio, Europa dell'Est, Austria, Svizzera, Estremo Oriente (Giappone, Corea del Sud, Cina) ma anche mercati nuovi come il Sud America, i Caraibi e il Sud est asiatico.



Il direttore generale, Francesco Giovannini, ha esposto in assemblea le iniziative basate sullo sviluppo della ricerca, sulla consulenza tecnica in campagna e sul consolidamento della qualità e dell'eccellenza raggiunte. Il Gruppo è focalizzato nel suo ruolo di azienda agricola diffusa di territorio, basata sul lavoro dei viticoltori soci, che hanno ottenuto per la decima volta, anche nel 2025, la certificazione delle uve Sqnpi, fondamentale e necessaria per il loro lancio dei prodotti sui mercati internazionali.



Mezzacorona è stata tra le prime aziende in Trentino negli anni Settanta a puntare sulla denominazione Doc e, dagli anni Novanta, a sperimentare con successo le pratiche più avanzate per la produzione integrata.



Numerosi sono stati i premi vinti nelle varie manifestazioni e concorsi internazionali, tra cui i "3 Bicchieri" della Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso conferiti a Rotari Flavio Trentodoc 2017 e al vino rosso siciliano "Cantodoro" Feudo Arancio Sicilia Doc 2022 e le 17medaglie (oro e argento) assegnate a Rotari durante la The Champagne and Sparkling Wine World Championship.