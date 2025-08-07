Addio al barone Leonardo de Cles: aveva 91 anni, portati con spirito

MEZZOLOMBARDO. Fino alla fine con lo spirito di sempre, con l'intelligenza e l'ironia che lo hanno contraddistinto in ogni fase della sua vita. È venuto a mancare serenamente, l'altro ieri a 91 anni, il barone Leonardo de Cles, figura nota e stimata in tutto il territorio trentino.

«Stava bene, ed era accudito con amore - racconta la figlia Margherita - e anche quando gli chiedevo come stava, con il suo tono consueto mi rispondeva: si potrebbe stare meglio». Leonardo de Cles era uomo di vasta cultura, elegante nel pensiero e nello stile. Laureato in giurisprudenza, era conosciuto non solo per le sue competenze, ma per la capacità rara di condividere il sapere senza mai farlo pesare, senza mai renderlo ostentazione.

«Un sapere mai nozionistico - ricorda Margherita - ma sempre vivo, umano, capace di generare confronto e ascolto».Era punto di riferimento anche per i fratelli Michele e Guido, scomparsi negli ultimi anni. Un trio che rappresentava un vero concentrato di conoscenze, curiosità e spirito critico. Amavano la storia, in particolare quella della famiglia de Cles, una delle più antiche del Trentino, con origini che si fanno risalire fino al 1082 al giudice Arpone a Cles, e con un antenato illustre come il cardinale Bernardo Clesio (1485-1539).

Fra Trento, Mezzolombardo e Cles, la famiglia ha mantenuto nel tempo una presenza radicata e attiva. A Cles il suggestivo castello di famiglia affacciato sul lago, a Mezzolombardo la storica cantina del Teroldego Rotaliano, simbolo di un legame mai interrotto con la terra e le sue tradizioni. Leonardo de Cles lascia quattro figli: Margherita e Giorgio e Francesca e Massimiliano, questi ultimi due figli della moglie Augusta, ma amati tutti allo stesso modo.

È proprio Augusta a raccontare, con emozione e un sorriso malinconico, che la vita del marito sarebbe stata degna di un libro. Poi sorride e aggiunge: «Ma forse non sarebbe bastato. Ci sarebbe voluta un'intera biblioteca».Appassionato della storia del Tirolo, ma anche dei grandi Papi, per ciascuno sapeva trovare un aneddoto raffinato, un dettaglio che illuminava il racconto. Chi lo ha conosciuto sa che il tratto più distintivo non era solo la cultura, ma la leggerezza con cui sapeva offrirla, senza mai schiacciare nessuno con il basto dell'erudizione fine a se stessa.

Il funerale di Leonardo de Cles è in programma domani venerdì 8 agosto alle ore 16, nella Chiesa parrocchiale di Mezzolombardo.