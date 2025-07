Miss Italia, a Mezzocorona trionfa Dolma Burchiellaro di Merano

MEZZOCORONA. Grande successo per la terza tappa del tour di Miss Italia in Trentino Alto Adige, svoltasi ieri, venerdì 11 luglio, nella nuova location del Ristorante La Cacciatora di Mezzocorona. Il giardino del ristorante ha fatto da cornice ad uno spettacolo elegante e coinvolgente, capace di fondere con armonia moda, musica e gastronomia di qualità. L’evento, organizzato da Sonia Leonardi con Paolo Tornatore, ha preso il via con un aperitivo aperto al pubblico, in un’atmosfera coinvolgente, preludio ideale alla sfilata. Ventiquattro le concorrenti in gara, provenienti da varie località della regione, di età compresa tra i 17 ed i 30 anni, che hanno sfilato davanti alla giuria presieduta dal notaio Patrizia Pagano.

Le concorrenti in abito da sera, sono state valorizzate dalle acconciature realizzate dai professionisti dei saloni Elisir di Alessandra Iannone e Gianluca Risi di Mezzolombardo, Laura Giovannini Salone Laura di Mezzolombardo e Verena Goglio Salone Capricci di Rovereto, in collaborazione con Framesi. Ad arricchire lo show, le esibizioni di danza latino americana degli allievi della scuola BF Dance Studio di Mezzolombardo, guidati da Barbara Failo.

Ad aggiudicarsi la prima posizione ed il nuovo titolo di Miss Eventi La Cacciatora, è stata Dolma Burchiellaro, 22 anni di Merano, origini tibetane, di professione promoter, capace di conquistare la giuria con la sua dolcezza e spontaneità. Seconda posizione e titolo di Miss Rocchetta Bellezza per Ester Maria dell’Eva, 18 anni di Trento, studentessa allo scientifico, pattinatrice artistica ed aspirante modella.

Ad aggiudicarsi la terza posizione e la fascia Framesi, è stata Asia Mariotti, 18 anni di Vermiglio: sportiva e sorridente, pratica sci alpino, danza e frequenta il liceo delle scienze applicate.

Quarta posizione pari merito per Giorgia Marches, 20 anni di Fondo, studentessa di psicologia, cameriera, pianista ed amante del “carpe diem”, assieme a Dayana Loner, 18 anni di Nave San Felice,studentessa di scuola alberghiera, introversa, ambiziosa ed appassionata di danza.

La quinta posizione è stata per Alessia Rossi, 21 anni di Trento, studentessa di psicologia ed appassionata di fitness. Sesta posizione per Matilde Tronchin, 23 anni di Lagundo, amazzone ed istruttrice di equitazione, che ha trasformato la sua passione in una professione. Il titolo di “Miss Instagram” è stato assegnato a Arianna Rota, 19 anni di Trento, grazie ai numerosi voti raccolti sui social di Miss Trentino Alto Adige e Sonia Leonardi. Arianna è un’educatrice cinofila e studentessa di Animalcare all’Università di Padova.

Le prime otto classificate accedono di diritto alle Finali Regionali che si terranno ad agosto in alcune delle località più suggestive del Trentino-Alto Adige, tra cui Andalo, Fiera di Primiero, Folgaria e la new entry Cogolo di Pejo, dove verrà incoronata Miss Trentino-Alto Adige. Il tour Miss Italia Trentino-Alto Adige prosegue giovedì 17 luglio a Trento, nella cornice di piazza Cesare Battisti al Teatro Capovolto del Teatro Sociale, per l’elezione di Miss Trento. A seguire domenica 20 luglio a Sarnonico, 22 luglio Bar alla Spiaggia, 26 luglio Pinzolo, 31 luglio Canazei.

Durante le serate, il pubblico potrà assistere a numerose esibizioni artistiche: danze caraibiche, hip hop, danza contemporanea, canto e molto altro; un appuntamento che offre spazio ai giovani talenti del territorio. Le iscrizioni per partecipare alle selezioni sono aperte e gratuite fino al 10 agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni, residenti in Trentino-Alto Adige e di cittadinanza italiana. Per farlo basta utilizzare la mail, info@soleoevents.com, o iscrivervi sul sito www.missitalia.it.