È morto il dottor Villotti, medico speciale: per 40 anni è stato l’anima della Stella Bianca Valle di Cembra

TRENTO. Era un medico d'altri tempi Graziano Villotti, uno di quelli che non diceva mai di no ai suoi pazienti, che correva quando c'era bisogno di lui, un professionista che si poteva chiamare ad ogni ora del giorno della notte. Un uomo che si è speso per i suoi pazienti, ma anche per l'intera comunità.



Per tantissimi anni direttore sanitario della Stella Bianca Valle di Cembra, è stato poi direttore sanitario di molte altre associazioni di soccorso. È stato e sindaco di Sover per più legislature, oltre che medico di medicina generale. Oggi lo piange la sua famiglia, ma anche l'intera sua valle, nonché il mondo del soccorso e del volontariato dell'intero Trentino. Graziano Villotti si è spento ieri mattina, sabato 22 giugno, dopo che da più di tre anni combatteva contro la Sla, la malattia degenerativa che lo aveva immobilizzato.



Tra le altre associazioni di cui era stato direttore sanitario ci sono la Croce Bianca Tuenno, la Croce Bianca Tesero, la Croce Bianca Canazei, Una corsa per la vita Primiero, la Croce Bianca Rotaliana, la Croce d'oro e la Stella Bianca valle di Cembra appunto.