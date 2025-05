Nel calice e nel cuore del Teroldego: Mezzocorona celebra la sua eccellenza enologica

TRENTO. Al via oggi, venerdì 16 maggio, la storica Mostra del Teroldego Rotaliano, organizzata dalla Pro Loco Mezzocorona e giunto alla sua 34° edizione. Evento che anche quest’anno si posiziona come momento qualificato di conoscenza e divulgazione della cultura enologica, con focus particolare sulla produzione rotaliana d’eccellenza, il Teroldego.

La raffinata location di Palazzo Martini si trasforma così per due giorni in un grande laboratorio di esperienze, con workshop, degustazioni, ma anche musica, visite guidate e specialità gastronomiche locali, dove esperti renderanno accessibili al pubblico di curiosi o appassionati i segreti e le peculiarità della DOC più antica del Trentino.

Filo conduttore, l’alto livello delle proposte, ma allo stesso tempo la loro accessibilità a tutti i tipi di pubblico, nella convinzione degli organizzatori che la qualità debba essere messa a disposizione di tutti. Ed infatti, entrambe le serate Wine&Music a Palazzo (venerdì alle 19.30 alle 24 e sabato dalle 19 alle 24), con oltre 30 le etichette di Teroldego Rotaliano proposte in abbinamento ai finger food di ristoranti del territorio, saranno ad ingresso libero. Da sottolineare la presenza dell’angolo cocktail a cura del RivaBar Live Music con Mattia Nardin il venerdì e Dj Pyson il sabato.

Altro appuntamento di rilievo è l’Anteprima Teroldego Rotaliano 2024, che permetterà di assaggiare in anteprima i vini dell’ultima annata incantinata insieme ai loro produttori (sabato 17 maggio dalle 17.30 alle 19, ingresso 10 euro).

Per un pubblico più di specialisti l’incontro di venerdì 16 maggio alle 17.30, la degustazione/ masterclass “La contemporaneità del Teroldego", tenuta dalla giornalista, sommelier e wine educator Sara Missaglia.

L’evento diventa anche l’occasione per visitare Palazzo Martini (di proprietà della Banca del Trentino Alto Adige) .con le sue sale affrescate da Paul Troger, le stufe ad olle e le tele barocche (a cura della biblioteca di Mezzocorona, partecipazione gratuita, prenotazioni 0461 608182).

Un evento di spicco nel panorama della proposto enologiche della nostra Provincia, capace di riunire in un unico momento 16 aziende produttrici di Teroldego, 2 aziende produttrici di distillati di Teroldego, 2 ristoranti, un rinomato barman (rivabar) per la miscelazione dei distillati e l'AIS- trentino (associazione italiana sommelier).



LE DICHIARAZIONI

Daniele Postal, presidente Pro Loco Mezzocorona: “Un evento che 4 anni fa abbiamo deciso di rendere autonomo da Settembre Rotaliano, proprio perchè ci teniamo alla presenza dei produttori, che in settembre sono occupati. Il nostro obiettivo è di rendere la cultura del vino accessibile anche al pubblico ampio.”

Mattina Hauser, Sindaco Comune di Mezzocorona: “ La Pro Loco di Mezzocorona, con il suo investimento di oltre 30 anni in questa Mostra, è riuscita a mettere in atto una grande azione di sensibilizzazione e valorizzazione su questo nostro vino autoctono.”

Giulia Carli, consorzio turistico Piana Rotaliana Koenigsberg: “ E’ più di un’occasione enologica, è un luogo di sintesi delle risorse del territorio.”



IL PROGRAMMA

Venerdì 16 maggio

ORE 17.30 - 19.00

MASTERCLASS “La contemporaneità del Teroldego” - SOLD OUT!!

Conduce Sara Missaglia giornalista, sommelier e wine educator

Quota di partecipazione: 25€

Info e prenotazioni: Tel. 0461 1752525

ORE 19.30 - 24.00

WINE&MUSIC A PALAZZO

Wine bar a cura di AIS Trentino: in degustazione oltre 30 Etichette dei Teroldego DOC Rotaliano

In abbinamento ai finger food dell’Hotel Cafè Centrale e angolo cocktail by RIVA BAR.

Musica live con Mattia Nardin.

Ingresso Libero con possibilità di acquistare la singola degustazione in loco

Sabato 17 maggio

ORE 17.00, 17.40 e 18.30

VISITE A PALAZZO MARTINI

Visite guidate alle sale di palazzo Martini a cura della Biblioteca di Mezzocorona.

Info e prenotazioni: Tel. 0461 608182/ 3407005523

ORE 17.30 - 19.00

ANTEPRIMA TEROLDEGO 2024

Banchi d’assaggio con i produttori che presentano i vini dell’ultima annata incantinata

Quota di partecipazione: 10€

Soci AIS e Assoenologi: gratuito.

Info e prenotazioni: Tel. 0461 1752525

ORE 19.30 - 24.00

WINE&MUSIC A PALAZZO

Wine bar a cura di AIS Trentino: in degustazione oltre 30 Etichette dei Teroldego DOC Rotaliano.

In abbinamento ai finger food del ristorante Elementi dello chef Giovanni D’Alitta e angolo cocktail by RIVA BAR.

Musica live con Dj Pyson.

Ingesso Libero con possibilità di acquistare la singola degustazione in loco. C.L.