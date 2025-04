Uccide il padre per difendere la madre: sul corpo di Simeun Panic 4 o 5 coltellate

MEZZOLOMBARDO. Almeno 4 o 5 coltellate sul corpo di Simeun Panic, 46 anni, ucciso a coltellate dal figlio Bojan, 19 anni, a Mezzolombardo, in Trentino, per difendere la madre Milka, vittima di violenza. Questi i primi risultati dell'autopsia, secondo quanto apprende l'ANSA, mentre per un quadro completo dell'esame svolto oggi ci vorranno circa due mesi.