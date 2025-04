Lavis, torna l'atteso appuntamento con la fiera della Lazzera

LAVIS - Domani, domenica 6 aprile, si rinnova a Lavis il tradizionale appuntamento con la fiera della Lazzera, seconda fiera più importante del Trentino, che quest’anno giunge alla 321a edizione.

La manifestazione prevede la presenza di più di 300 bancarelle che popoleranno le vie della borgata con una vasta gamma di prodotti, musica itinerante col Gruppo strumentale Giovanile Lavis, mercatino degli hobbisti in via dei Colli e piazzale Via Paola de Manincor con prodotti artigianali e luna park che intratterrà i più piccoli in piazzale delle Suore Canossiane e Piazzale Stolcis.

Alle 10 si terrà il Concerto della Banda Sociale di Lavis in Piazza Manci mentre alle 14 ci sarà quello del Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis nel giardino di Casa Pezcoller, casa Anziani. Ancora un concerto alle ore 17, nella Chiesa di San Udalrico, con “Suoni antichi riscoperti”, che viene definito: “un vero e proprio viaggio multisensoriale alla scoperta del patrimonio culturale della Piana rotaliana Königsberg e della Val di Cembra. Sottotitolo dell’evento è Tota pulchra es Maria. Repertorio gregoriano per il periodo quaresimale. Con Nikolai Geršak organo, Gruppo vocale Laurence Feininger (Fabio Bonatti, Salvatore de Salvo, Roberto Gianotti), solista e direttore Ervino Gonzo e Franco Pocher. A seguire degustazione e racconto dei prodotti locali della Macelleria Zendron di Lisignago e dei vini di Maso Grener.

Evento molto atteso è inoltre l’Agrilazzera organizzata in collaborazione con Clup 3p nel piazzale della cantina LaVis con l’esposizione di macchine ed attrezzature agricole e la presenza di ambulanti che commerciano fiori, sementi, piante d’appartamento, piantine, piccoli animali da cortile e d’affezione e prodotti agricoli.

Da oggi, sabato 5 aprile alle 16, il Club 3p darà avvio alla festa con l’apertura dello stand enogastronomico con intrattenimento musicale presso il piazzale della cantina di LaVis. Sempre oggi, inoltre, alle 20.30, si terrà il concerto dell'orchestra Sergio Corona & the Big Family all’Auditorium Comunale, a cura del Circolo Acli Lavis.

Fiore all’occhiello del Comune di Lavis è lo spettacolare Giardino dei Ciucioi, un incredibile giardino verticale ottocentesco tutto da scoprire dove rovine e vegetazione giocano insieme per creare un’atmosfera sospesa a metà, tra sogno e realtà. Il Giardino sarà visitabile prenotando una visita guidata sul sito.

Domani ci saranno moltissimi espositori e commercianti che popoleranno le vie della borgata, con una vasta gamma di prodotti di ogni tipo. Come da tradizione, il mercatino degli hobbisti sarà in via dei Colli e via Paola de Manincor; non mancherà uno spazio dedicato ai prodotti artigianali mentre, in piazzale delle Suore Canossiane, sarà allestito il luna park, che intratterrà i più piccoli e non solo loro.

Durante la fiera è inoltre possibile visitare due mostre a Palazzo de Maffei: una di quadri e una di fotografie.