Roverè della Luna, avviso pubblico per la concessione del giacimento di dolomite "Dosseni"

TRENTO - La giunta, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca, ha approvato oggi l'avviso pubblico per l'assegnazione da parte della Provincia, tramite procedura ad evidenza pubblica, della concessione ventennale denominata "Dosseni" riguardante la coltivazione del giacimento di dolomite ricadente nel comune di Roverè della Luna, come previsto dalla legge provinciale 14/2020 che ha recepito i principi di trasparenza e tutela della concorrenza di derivazione comunitaria.

L'avviso pubblico è finalizzato al rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento di dolomite della miniera denominata "Dosseni" per la produzione di magnesio e/o ossido di magnesio, anche in miscela con ossido di calcio, per uso industriale.

L'avviso, che sarà pubblicato per complessivi 120 giorni, prevede in particolare: una durata della concessione di 20 anni, a decorrere dalla stipula del disciplinare di concessione; i canoni dovuti che non costituiscono oggetto di offerta; il corrispettivo per la sospensione dell'uso civico dovuto dal concessionario al Comune; le garanzie da prestare a favore della Provincia, ossia la garanzia a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi di ripristino e di messa in sicurezza e la garanzia definitiva per il mancato rispetto degli impegni e degli adempimenti assunti in sede di domanda di concessione e con la stipula del disciplinare; i requisiti generali di partecipazione, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa richiesti; le modalità e i termini di partecipazione; i criteri di valutazione dell'offerta progettuale-gestionale; fasi e modalità della procedura di assegnazione della concessione.

Il termine per la presentazione delle domande e delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno lunedì 4 agosto 2025. L'avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale www.minerario.provincia.tn.it e all'albo telematico della Provincia, all'albo del Comune di Roverè della Luna, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti solo per iscritto, a mezzo pec, alla struttura provinciale concedente a questo indirizzo: serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it