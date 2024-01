Ester Palmieri uccisa dal compagno Igor Moser, che si toglie la vita: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

GLI AGGIORNAMENTI: Ester Palmieri uccisa a coltellate.

VALFLORIANA. È morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello la donna uccisa dal marito a Valfloriana. L'uomo, che poi si è tolto la vita impiccandosi, è Igor Moser, 46 anni, mentre la donna si chiamava Ester Palmieri, 38 anni. Uno zio è andato a prendere i figli della coppia a scuola. A quanto si apprende da fonti investigative, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata, ma gli accertamenti sono in corso.

Femminicidio, le forze dell'ordine sigillano la casa della tragedia Valfloriana sconvolta dal femminicidio costato la vota a Ester Palmieri, uccisa dal compagno Igor Moser che poi si è impiccato. Le forze dell'ordine sigillano la casa dell'omicidio.

Dalle prime ricostruzioni, ha ucciso la propria compagna nella sua abitazione e poi si è impiccato a Molina di Fiemme. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dai familiari nell'abitazione di Valfloriana. Ad allertare i parenti è stato il fatto che il 45enne era atteso per pranzo, ma non si è mai presentato e così è scattato l'allarme.

Ester Palmieri aveva un centro olistico di benessere.