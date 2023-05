Al via la 32esima Mostra del Teroldego Rotaliano: 19 le cantine partner

TRENTO. Presentato in conferenza stampa a Palazzo Roccabruna il programma della Mostra del Teroldego Rotaliano, organizzata dalla Pro Loco di Mezzocorona con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – nell’ambito della promozione delle iniziative enologiche provinciali denominate #trentinowinefest – e la collaborazione di Consorzio Vini del Trentino e Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg. La mostra si terrà a Mezzocorona, da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

“Un ricco e qualificato calendario di appuntamenti – come ha raccontato Daniele Postal, presidente della Pro Loco di Mezzocorona – che abbiamo potuto costruire grazie alla preziosa collaborazione di tutti gli enti che ci hanno supportato in questi mesi e alle 19 cantine partner, che propongono in degustazione ben 38 etichette di Teroldego Rotaliano”.

“Siamo fieri che la Pro Loco abbia raggiunto la 32° edizione di questo importante appuntamento e della scelta, sicuramente coraggiosa, di separarlo dal Settembre Rotaliano per andare ad organizzare un evento ad hoc, come il Teroldego Rotaliano merita. Un prodotto unico, vera espressione del territorio” gli ha fatto eco Mattia Hauser, sindaco di Mezzocorona.

“È un piacere essere al fianco – ha commentato Sergio Valentini, presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – di una manifestazione sempre ricca di attività e iniziative e attrattiva sul fronte del turismo enogastronomico, su cui si concentra anche il nostro impegno di Associazione. Dobbiamo batterci sempre di più – ha concluso – per salvaguardare i nostri vitigni autoctoni come il Teroldego, che hanno un indiscusso valore”. Una riflessione condivisa anche da Mauro Leveghi, Gran Maestro della Confraternita della Vite e del Vino, che ha aggiunto come debba essere un dovere e una responsabilità territoriale impegnarsi per i prodotti distintivi, sottolineando come il vino possa essere un grande veicolo di comunicazione sia per quello che sta dentro il bicchiere che per quello che sta fuori.

“Siamo vicini alla Pro Loco Mezzocorona – ha concluso la presidente dell’Unpli Monica Viola – perché il suo operato è in linea con gli obiettivi che ci siamo dati come Federazione, ovvero quello di valorizzare le eccellenze che ci sono nei nostri territori, come dimostra il coinvolgimento capillare di così tanti partner. Un lavoro che sicuramente può essere di esempio anche per le altre Pro Loco”. Per info e prenotazioni dei diversi appuntamenti, tranne ove specificato: 0461 1752525 o info@pianarotaliana.it C.L.