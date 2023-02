Brutte notizie da Verona: tornano a peggiorare le condizioni del bimbo travolto da una carrozza ad Andalo

VERONA. Tornano purtroppo a peggiorare le condizioni del bambino di quattro anni che nel pomeriggio di venerdì 17 febbbraio è stato travolto da una carrozza trainata da un cavallo durante una visita a un maneggio di Andalo.

Dopo le prime cure al Santa Chiara di Trento, il piccolo è stato trasferito al reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale Borgo Nuovo di Verona dove da due giorni è tenuto sotto stretta osservazione.

Dopo un iniziale miglioramento, oggi 19 febbraio purtroppo le sue condizioni si sono nuovamente aggravate. Il piccolo ora si trova nel reparto di neurochirurgia pediatrica, dove la sua prognosi resta riservata.

Il bambino, di origine inglese, era in Trentino con i genitori in vacanza in Paganella quando è stato investito dalla carrozza trainata dai cavalli.