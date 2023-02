Quindicenne scappa da Modena: era dal fidanzato in val di Cembra

ALBIANO. Aveva lasciato l’abitazione di un centro del Modenese in cui vive con la sua famiglia per raggiungere un coetaneo che vive in Valle di Cembra: una quindicenne è stata rintracciata nella notte tra martedì e mercoledì dai militari dell'Arma della stazione di Albiano, intervenuti nell'abitazione in cui vive il giovane trentino dopo che i colleghi della città emiliana - assieme a quelli del comando provinciale di Trento - aver acquisito elementi in grado di far presumere che la ragazzina si trovasse in territorio cembrano assieme al suo fidanzato.



A segnalare la sparizione della quindicenne erano stati i genitori che, martedì mattina, non avevano trovato la figlia in casa al loro risveglio. Subito dopo aver tentato di mettersi in contatto con lei, era scattato l'allarme, con la segnalazione dell’allontanamento della ragazzina alle forze dell'ordine.



Era stata così diramata come da prassi una nota di ricerca, condivisa da tutte le forze dell'ordine. Contemporaneamente erano stati acquisiti tutti gli elementi utili per capire in che direzione e con quali intenzioni si fosse allontanata la quindicenne, con i genitori che avevano subito indirizzato i carabinieri sulla pista giusta. Poche ore dopo, il lieto fine.