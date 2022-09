Mezzolombardo, inaugurato il nuovo stabilimento della Seppi M. Spa: investimento da 22 milioni di euro

MEZZOLOMBARDO. Un investimento di oltre 22 milioni di euro per il nuovo capannone industriale; il personale incrementato da 70 dipendenti agli attuali 114 con l'obiettivo di arrivare velocemente a regime a 150 dipendenti; una produzione di alta qualità utilizzando le tecnologie più avanzate con un'esportazione che supera il 95% della produzione.



Queste, in estrema sintesi, le cifre della Seppi M. Spa che oggi ha inaugurato il nuovo stabilimento di Mezzolombardo dal quale escono macchine agricole, forestali ed industriali conosciute in tutto il mondo. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l'assessore provinciale allo Sviluppo economico, Achille Spinelli - hanno ringraziato l'azienda per aver scelto il Trentino, e la Rotaliana in particolare zona vocata a questi macchinari, per fare innovazione e sviluppo.



"In un periodo storico non facile sia per le aziende che per le famiglie questa inaugurazione rappresenta un segnale incoraggiante, un segnale di fiducia ai dipendenti e al territorio" viene sottolineato da una nota della Provincia autonoma di Trento.