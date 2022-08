Il consigliere del Pd di Lavis Youness Et Tahiri nel mirino della Lega. I dem: "Non accettiamo lezioni"

LAVIS. “Il Pd, ogni giorno, svela un po’ di più il suo vero volto, intollerante e prevaricatore. Dopo La Regina, dopo Scarpa, è la volta di Youness Et Tahiri un consigliere comunale Pd di Lavis, in provincia di Trento, che scrive sui social che il popolo israeliano fa “la stessa cosa” di “qualcuno di nome Hitler”. È vergognoso il paragone tra Israele e la Shoah, uno schiaffo a milioni di morti e ad un popolo che ha patito orrori inimmaginabili”.



Lo dichiarano i parlamentari trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto ed Elena Testor.



“Ci aspettiamo – concludono – una presa di posizione netta da parte di Letta, a partire dalla immediata richiesta di dimissioni del consigliere Et Tahiri: tra negazionismi, sproloqui, minacce di morte in mezzo ad una strada, nel Pd di Democratico deve esserci rimasto solo il nome”.



LA REPLICA DI LUCIA MAESTRI



"Come sempre la campagna elettorale alla destra dà alla testa. Nei giorni scorsi il senatore De Bertoldi ha infatti definito sulla propria pagina facebook il Partito Democratico - e il Partito Democratico del Trentino - come antisemita. Nei giorni successivi, come sta avvenendo da più parti, membri o simpatizzanti di Fratelli d’Italia hanno intenzionalmente strumentalizzato un post risalente al 2014 del Consigliere comunale di Lavis Youness Et-Thairi, anche attribuendogli dichiarazioni virgolettate da questo mai scritte o rilasciate.



La posizione del PD sulla questione israelo-palestinese è da sempre chiara ed è quella sintetizzata in Parlamento nel 2021 dall’On. Fiano, figlio di un deportato ad Auschwitz: “Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’Israele e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto e un torto. Chi vorrebbe cancellare dalla cartina Israele commette un delitto, come chi nega il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. C’è un’unica possibilità, difendere entrambi i diritti di due Stati che vivano in maniera pacifica uno vicino all’altro.”

Conosciamo fin troppo bene i metodi d’azione intimidatori, diffamatori e persecutori della destra e nel caso specifico di Fratelli d’Italia, soggetto erede politico diretto del partito fascista e di quello post-fascista dell’MSI, di cui porta ancora la fiamma nel simbolo. Invece di rincorrere i fantasmi, più semplicemente Fratelli d’Italia dovrebbe decidersi una volta per tutte e senza ulteriori ambiguità a rompere i legami con il proprio passato e con gli ambienti neofascisti italiani.

In tal senso non intendiamo cedere a queste provocazioni, né accettare lezioni di antisemitismo dagli eredi politici di chi pensò, scrisse, emanò e applicò le leggi razziali e mandò migliaia di ebrei italiani nei campi di concentramento e sterminio".