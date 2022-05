Pnrr: al Comune di Mezzocorona arrivano 7 milioni e mezzo per la realizzazione della nuova scuola

MEZZOCORONA. Saranno due le nuove scuole che verranno costruite in Trentino-Alto Adige finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno stanziamento pari a 9.588.608,23 euro. Del totale, 7.539.872 milioni di euro andranno al Comune di Mezzocorona (che ha inviato la richiesta lo scorso 8 febbraio) per la demolizione e la ricostruzione della scuola comunale.



Altri 2 milioni e 48.000 euro andranno invece al Comune di Campo Tures, in Alto Adige (anche in questo caso l'amministrazione ha inviato la richiesta l'8 febbraio scorso). Emerge dalle graduatorie pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione in seguito all'avviso rivolto agli enti locali pubblicato all'inizio del mese di dicembre.



Sono complessivamente 216 le nuove scuole che saranno finanziate con le risorse del Pnrr, un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie ad un aumento dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 milioni di euro.