L’ultimo abbraccio di San Michele a Donika Nikollbibaj, la 24enne morta in un incidente stradale in Veneto

SAN MICHELE. Una marea di gente. Non è voluto mancare nessuno oggi a San Michele a dare l'ultimo saluto a Donika Nikollbibaj, la 24enne nata in Kosovo ma da molti anni residente in Trentino, morta in seguito alle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto all'alba di sabato scorso in Veneto, a Padernello di Paese, in provincia di Treviso. (Fotoservizio di Paolo Pedrotti).

San Michele si ferma per salutare Donika Al funerale della ragazza di 24 anni morta dopo un grave incidente stradale avvenuto in Veneto c'era tantissima gente

Donika, che abitava a San Michele all'Adige, ha lottato per quattro giorni tra la vita e la morte ma alla fine non ce l'ha fatta ed è spirata martedì. Sta invece meglio sua sorella Monika, che era in macchina con lei. Le due sorelle sabato all'alba si erano messe alla guida da San Michele per raggiungere l'aeroporto di Treviso, dove avrebbero preso un volo per raggiungere i genitori e i fratelli che erano partiti il giorno precedente alla volta del Kosovo, dove avrebbero trascorso con altri familiari i giorni di Pasqua, per un breve periodo di vacanza.









Addio a Donika, la 24enne morta La giovane, da tempo residente in Trentino, lavorava part time da Mediaworld a Trento, per mantenersi agli studi: frequentava infatti l'Università di Verona e voleva intraprendere un master.

Ma intorno alle 6.30 la Volkswagen Polo, con Donika alla guida e la sorella Monika al posto del passeggero, si è schiantata frontalmente contro un camion. La morte di Donika ha lasciato nel dolore più profondo mamma, papà, i tre fratelli ma anche tanti parenti e amici che l'hanno conosciuta e apprezzata.