Studentessa di San Michele muore a 4 giorni dal terribile scontro vicino a Treviso

SAN MICHELE. Si è spento lo splendido sorriso di Donika Nikollbibaj. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto all'alba di sabato scorso in Veneto, sulla strada Castellana, a Padernello di Paese (Treviso).



La giovane, nata in Kosovo ma da molti anni residente in Trentino, a San Michele all'Adige, ha lottato quattro giorni tra la vita e la morte, ma alla fine non ce l'ha fatta.



Sta invece meglio la sorella Monika. Donika, che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo luglio, studiava all'Università di Verona e stava pensando di proseguire gli studi frequentando un master, ma nel frattempo lavorava part time da Mediaworld a Trento, per mantenersi all'università.



