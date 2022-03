Boom dell’edilizia grazie al Superbonus: e alla Mak arriva un premio da 1.200 euro per ogni lavoratore

TRENTO. Anche in Trentino la misura del Superbonus 110% ha portato a un vero e proprio boom dell’edilizia. Basta girare per quasi ogni via per vedere un ponteggio allestito per approntare i lavori (soprattutto con i cosiddetti “cappotti”) in grado di far guadagnare classi energetiche agli edifici e rientrare così nel Superbonus.

E il boom dell’edilizia ha portato a una buona notizia salutata con soddisfazione dai sindacati: tutti i 98 dipendenti della Mak Costruzioni di Lavis hanno avuto un aumento del premio di risultato di ben 1.200 euro.

«È stato firmato nei giorni scorsi l’accordo per il premio di risultato 2022 alla Mak Costruzioni di Lavis. L’intesa siglata da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil porta nelle buste paga dei 98 dipendenti un incremento annuo medio di 1.200 euro al III livello», viene detto in una nota unitaria dei sindacati.

«Si tratta di un buon accordo che contribuisce a migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici oggi compromesso dall’aumento dei prezzi – commentano i segretari provinciali Sandra Ferrari, Fabrizio Bignotti e Matteo Salvetti -. L’edilizia è uno dei settori che ha più beneficiato della ripresa economica post pandemia.

Ci auguriamo che la crisi innescata dalla guerra in Ucraina e dall’aumento dei costi delle materie prime, però, non si traduca in una drastica battuta d’arresto per il comparto edile.

La preoccupazione non manca.

In ogni caso è giusto che l’aumento dei profitti venga ridistribuito anche sui dipendenti il cui impegno è fondamentale per il buon andamento aziendale».

Sulla base di quanto prevede l’accordo sindacale il premio viene erogato al raggiungimento di almeno uno dei tre obiettivi concordati, cioè l’aumento della produttività, la soddisfazione del cliente e la riduzione degli infortuni.