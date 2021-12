Violento tamponamento sull'A22 vicino a San Michele all'Adige: quattro feriti, uno è molto grave

TRENTO. Traffico bloccato in questi minuti sull'Autobrennero tra San Michele all'Adige e il casello di Egna/Ora, in carreggiata nord, in seguito a un violento tamponamento nel quale sono rimaste ferite quattro persone, poco dopo le 17 di oggi, venerdì 17 dicembre.

Uno dei feriti si ttrova in condizioni gravi.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, le operazioni di soccorso stanno proseguendo anche ora, alle 17.50.

Oltre a due autoambulanze e all'automedica, sul luogo dello scontro sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Nello schianto sarebbero coinvolti diversi veicoli, ma al momento non sono disponibili informazioni precise.

L'ingresso in autostrada a San Michele, in direzione nord, è stato temporaneamente chiuso.

Le code in carreggiata nord alle 18 raggiungevano quasi i dieci chilometri circa.

Rallentamenti e code si segnalano anche in carreggiata sud, all'altezza dell'incidente.

Al momento non sono disponibili altre informazioni su dinamica e conseguenze dell'incidente.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]