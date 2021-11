Pauroso scontro frontale a Mezzolombardo, una persona ricoverata in codice rosso

TRENTO. Grave incidente stradale, questa mattina, 12 novembre, in Piana Rotaliana: un uomo di 59 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo le prime informazioni, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

È accaduto verso le 8,15, nella zona della Rupe, nel territorio comunale di Mezzolombardo: stando alle prime informazioni, si è trattato di uno scontro fra una vettura e un furgone.

Sul luogo, dove il traffico è stato temporaneamente sospeso, è intervenuto anche l'elicottero con il personale di Trentino Emergenza.

Per i soccorsi sono state inviate anche ambulanza e auto medica, impegnati anche forze dell'ordine e vigili del fuoco.

[foto: vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo]