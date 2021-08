Si ubriaca in un bar di Roverè della Luna, disturba i clienti e dà una testata a un carabiniere: arrestato

LAVIS. Nella tarda serata di ieri, sabato 7 agosto, i carabinieri della Stazione di Lavis hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale H.M., 58enne di origini balcaniche, residente in Trentino.

L’arresto è avvenuto al termine di un intervento presso un bar di Roverè della Luna, verso le ore 20, quando è stata segnalata una persona, che stava disturbando i clienti per una persistente condizione di alterazione, provocata dall’eccessivo consumo di alcolici che è culminata nella rottura di una vetrina.

Vani sono stati i tentativi dei militari di ricondurre l’uomo alla calma, sebbene in un primo momento fossero riusciti – con l’ausilio di un parente, appositamente fatto giungere sul posto - a accompagnare l’uomo fuori dal locale e farlo salire sull’autovettura del familiare per rientrare a casa, al momento di lasciare il parcheggio il soggetto è sceso dalla macchina e si è diretto verso l’entrata del bar, pretendendo ancora di bere.

I carabinieri quindi si sono nuovamente prodigati per convincerlo a desistere, ma – all’improvviso- l’uomo ha sferrato una testata al volto del Capo Equipaggio, spintonandolo verso l’ingresso del bar. La persona è stata bloccata e posta in condizioni di non nuocere a nessuno. Dopo l’arresto H.M. è stato trasferito presso la Caserma di via Barbacovi a Trento e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo, fissato per domani e il Sottufficiale è ricorso alle cure del locale nosocomio, dove è stato trattato per le lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni.