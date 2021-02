Autovelox nella galleria di Mezzolombardo: quattro patenti ritirate in mezz'ora, un'auto sfrecciava a 175 all'ora (il limite è 80)

MEZZOLOMBARDO - Era successo un paio di mesi fa, con un automobilista sorpreso a sfrecciari ai 167 all'ora. Ma nelle gallerie di Mezzolombardo il limite degli 80 chilometri all'ora non viene quasi mai rispettato. E ancora una volta la Polizia Locale Rotaliana Konigsberg, appostata con l'autovelox, ha fatto strage di patenti.

Mercoledì, con postazione di rilevamento in fondo al tunnell, gli agenti hanno ritirato quattro patenti in un’ora. Il telelaser ha immortalato alcune auto che superavano di oltre 60 chilometri orari il limite stabilito dai cartelli.

In un caso la vettura fotografata dai vigili superava addirittura di 175 km orari, mentre gli altri tre procedevano rispettivamente a 145, 142 e 141 km orari.

A tutti e quattro gli automobilisti è stato applicato il ritiro immediato della patente con sospensione da 6 a 12 mesi, la decurtazione di 10 punti dalla patente e una multa che per il Codice va da un minimo di 845 euro a un massimo di 3.382.

Non è finita: la pattuglia, mentre era impegnata nelle verifiche della velocità, ha assistito anche ad un sorpasso tra due camion (vietato in galleria). Il merzzo pesante è stato inseguito e fermato per controllare il cronotachigrafo, e l'autista ha preso una multa di mille euro.