Niente fiera della Lazzera: il Covid ferma la tradizione

LAVIS - Inevitabilmente, anche quest'anno Lavis dovrà fare a meno della Lazzera. La tradizionale fiera che era in programma il prossimo 28 marzo non si terrà, niente mercato e niente parco dei divertimenti che avrebbe dovuto aprire i battenti il 24 marzo.Nelle scorse ore il sindaco di Lavis, Andrea Brugnara, ha firmato l'ordinanza con la quale blocca lo svolgimento della fiera per il secondo anno consecutivo dopo lo stop deciso anche dodici mesi fa. Eppure ci ha provato l'amministrazione, ha valutato la possibilità di svolgerla rispettando il protocollo nazionale per questo genere di eventi, ma si tratta di una speranza di difficile realizzazione. Per permettere lo svolgimento di eventi di questo genere servirebbe transennare e bloccare tutti gli accessi possibili al centro storico, creando un percorso obbligato con un solo ingresso ed una sola uscita, controllando poi il rispetto delle distanze interpersonali.

Cose impraticabili da fare, soprattutto nel caso di un grandissimo afflusso di persone. Così a malincuore l'assessore competente al commercio Isabella Caracristi ed il primo cittadino non hanno potuto fare altro che constatare la necessità di annullare l'evento. Così come successo anche a Trento con la fiera di San Giuseppe, ad esempio. Un appuntamento che rappresenta una delle fiere più frequentate di tutto il Trentino, oltre che maggiormente radicate.