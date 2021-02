Mezzocorona, cartacce, lattine e sigarette sui tavoli del parco, e il sindaco sbotta: "Siamo stufi"

MEZZOCORONA - Ennesima immondizia abbandonata sui tavoli e sulle panchine, ma stavolta il sindaco Mattia Hauser non ci sta. E si rivolge direttamente ai giovani incivili su Facebook con questo lungo messaggio.

«Capisco il periodaccio che stiamo vivendo, la voglia di “evadere” ed anche la mancanza di offerte, capisco che soprattutto a 14/18 anni la “libertà” sia un’esigenza, ma esiste un limite a tutto.

Volete trovarvi per stare insieme ma mancano gli spazi, chiusi per l’emergenza Covid?

Per questo vi trovate fra gli ex ambulatori e l’ex molino?

Nella prima panchina a salire verso il monte? Ai campetti? Al parco Bertagnolli? Al parco di Stont?

Nessuno ve lo vieta, ma perché nel farlo mancate di rispetto a voi stessi e alla Comunità?

Siamo stufi di raccogliere le vostre immondizie, le vostre sigarette, di riparare i vostri danni, di pulire quanto imbrattate, dovete imparare l’educazione.

Spero capiate che facendo quello che fate, non fate altro che recare danno a voi stessi, fate una pessima figura voi e la fate fare alle persone che vi vogliono bene, che tanto hanno fatto per permettervi di studiare e di crescere in serenità.

Spero che queste parole vi arrivino e che vi rendiate conto, nonostante il momento, di quanto siete fortunati e di quanto avete da perdere.

Nella foto allegata riporto solo una parte del “ricordo” che avete lasciato...ed evito di sottolineare come ogni giorno impegnamo risorse per pulire quando imbrattate in giro.

Non vi lasceremo mai soli, ma impegnatevi e dimostrate a tutti quanto valete! #rispetto».