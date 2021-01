In estate sarà pronta la nuova ciclabile fra Mezzolombardo e Mezzocorona

ROTALIANA - Nel giro di sei mesi, Mezzocorona e Mezzolombardo saranno collegate con un nuovo tracciato per pedoni e ciclisti. Ha preso infatti ieri il via il cantiere della nuova pista ciclopedonale alla “Galletta”, quella che - per intenderci - unirà il ponte della retta sul fiume Noce, a Mezzolombardo, con le stazioni ferroviarie e di bike sharing a Mezzocorona.

La pista, che sarà un prolungamento di quella già esistente, correrà parallela alla strada percorsa giornalmente da un numero elevato di automobili e mezzi pesanti, una delle principali vie di comunicazione nel cuore della Rotaliana.

Strada lungo la quale non è affatto inusuale, oggi, vedere biciclette sfidare il traffico per spostarsi da una località all’altra: la realizzazione del tratto permetterà quindi ai ciclisti di muoversi in tutta sicurezza sia per motivi ricreativi sia per ragioni di lavoro o altro.

Il collegamento tra Mezzolombardo e Mezzocorona interseca zone commerciali, agricole, artigianali, ferroviarie. Si prevede quindi che possa favorire la scelta della bicicletta da parte dei lavoratori delle aziende della zona o degli studenti o lavoratori che devono recarsi a Trento o a Bolzano utilizzando anche il treno.

Sarà così portato a termine il sistema di modalità dolce che permetterà di togliere veicoli dalla strada con tutti i vantaggi del caso.

Ieri dunque sono stati consegnati i lavori che dureranno, al massimo, 170 giorni. Entro la fine di giugno, insomma, quando il clima spingerà tanti a spostarsi in bicicletta, questo tratto (che costerà complessivamente 560.883 euro coperti anche da contributo provinciale) sarà completamente operativo.

I lavori sono stati assegnati alla Alco Snc di Borgo d’Anaunia per un importo sulla base di gara soggetto a ribasso di 533.678,13 euro, ribassato del 7,749%, pari a 492.322,78 euro.

La pista ciclopedonale sarà realizzata a sbalzo per buona parte del chilometro e mezzo interessato dall’opera, suddivisa in cinque tratti diversi a partire dai circa 400 metri che saranno realizzati dal ponte della retta, sul torrente Noce, fino all’incrocio della Galletta da dove partirà il secondo tratto che, attraversando via Rotaliana, arriverà su via del Teroldego, 100 metri più avanti. Quindi, da via del Teroldego, in direzione est si arriverà al marciapiede esistente appena dopo l’incrocio con via Fenice (350 metri) prima di un quarto tratto che, sfruttando il marciapiede esistente di via del Teroldego, porterà i ciclisti 550 metri più avanti fino a piazza Trento. Di qui, infine, prenderà il via il quinto e ultimo tratto di ciclo-ìpedonale, per i 100 metri finali che condurranno dritti alla stazione di Mezzocorona.

La pista avrà due corsie, larghe rispettivamente 1 metro e mezzo, e il progetto firmato dall’ingegnere Massimo Fattoretti (con cui ha collaborato l’architetto Luciano Eccher) prevede anche alcuni muri di sostegno.

Nerlla foto: la consegna del cantiere