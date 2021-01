Si scava per la fibra ottica, tranciato un tubo del gas, allarme a Padergnone

Intervento complesso dei vigili del fuoco ieri mattina a Padergnone per una fuga di gas. L’allarme è partito attorno alle 11 da via Barbazan, la stessa strada in cui c’è la sede dei pompieri volontari. Immediato dunque l’arrivo dei vigili del fuoco del posto, a cui si sono aggiunti i permanenti di Trento. La fuoriuscita del gas è stata conseguenza del danneggiamento del tutto accidentale di una tubatura, nel cantiere per la messa in posa dei cavi per la fibra ottica. Nel corso degli scavi è stato urtato uno dei tubi, con conseguente fuoriuscita del gas. La zona è stata isolata per permettere di operare in sicurezza e di sigillare la parte danneggiata. Non è stato necessario evacuare le abitazioni vicine.