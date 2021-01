Allarme incendio a Lavis: è andato a fuoco9 un deposito agricolo, per cause non ancora accertate.

Sul posto, poco dopo le 14, sono intervenuti i vigili del fuoco e anche la polizia locale.

Fortunatamente non sono coinvolte persone, anche perché l'immobile interessato dalle fiamme si trova a una certa distanza dalle prime abitazioni.