La notte è stata dura a Ville di Giovo: l’incendio che ha interessato i tetti di tre abitazioni del centro storico lascia danni per oltre un milione di euro, tre famiglie evacuate, ma anche la fatica degli oltre 50 vigili del fuoco che sono intervenuti per scongiurarb un disastro di maggiori proporzioni. Ma ecco nascere la solidarietà trentina: le famiglie evacuate hanno già trovato riparo in case di parenti e amici ed oggi l’intera comunità del paese sta allestendo una pastasciutta per tutti i volontari che hanno lavorato nella notte.

Le fiamme hanno interessato le case di via Lavat 6, nella zona del Vesìn, di fronte al castello della Rosa. Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono propagate ad altre due case adiacenti.

L’allarme è scattato intorno alle 20,30 di ieri quando inizialmente si è levata in cielo una colonna di fumo e poi sono arrivate le fiamme che alte parecchi metri erano visibili a grande distanza.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Giovo insieme ai corpi di Cembra Lisignago, Lavis e anche ai permanenti di Trento con l’autoscala e altri mezzi di supporto. L’area è stata isolata, le persone fatte allontanare per consentire le operazioni di spegnimento. Decine gli uomini impegnati in un’operazione decisamente complicata a causa della vastità dell’incendio e della sua furia. Alto il pericolo di crolli e la possibilità che l’incendio potesse propagarsi anche ad altre abitazioni vicine anche se fortunatamente il nucleo di case è abbastanza isolato.

Oggi si sono svolti i primi sopralluoghi, con il sindaco di Giovo impegnato a portare la sua solidarietà e l’aiuto dell’amministrazione. Incessante la catena di persone che si sono fatte avanti per dare una mano. E a mezzogiorno il pranzo collettivo, in attesa di rimboccarsi le maniche per la ricostruzione.

